Trump signerer krisepakken på 900 milliardar dollar

utenriks

Dermed unngår ein at delar av statsapparatet blir stengt ned frå tysdag, fordi krisepakken er kopla saman med budsjettpakken som finansierer staten fram til september.

Den Trump-kritiske republikanske senatoren Mitt Romney sa han er letta over signeringa.

– Hjelp er no på veg til arbeidarar, familiar og småbedrifter over heile landet som desperat treng ho, tvitra han.

Krisepakken inkluderer ei eingongsutbetaling på 600 dollar til millionar av amerikanarar, ekstra arbeidsløysetrygd, mange milliardar i støtte til små og mellomstore bedrifter og flyselskap som slit under koronapandemien, og pengar mellom anna til vaksinedistribusjon, skular og postvesenet.

– Ei skam

Trump har i snart ei veke nekta å signere pakken som vart vedteken med stort fleirtal av begge parti i Kongressen etter mange månader med harde forhandlingar.

Trump kalla pakken ei skam og gjorde det klart at han ønskte ei utbetaling på 2.000 dollar i staden for 600 dollar, og dessutan å kutte ut ei rekkje utgiftspostar, mellom anna bistand til utlandet.

Fordi han drygde med å signere pakken, stoppa arbeidsløysetrygda til 12 millionar amerikanarar natt til søndag som var ein del av den enorme krisepakken som vart vedteken i mars.

I løpet av få dagar ville òg ei rekkje andre støtteprogram ha gått ut, i tillegg til eit moratorium mot utkasting av folk frå bustadene sine om dei ikkje klarte å betale leiga.

Sjokk i Kongressen

Trusselen for ei veke sidan om ikkje å signere pakken kom som eit sjokk i Kongressen, særleg for republikanarane som vedtok pakken med den forståinga at den hadde Trumps fulle støtte.

I veka som har gått, verka det òg som misnøya hans berre auka, noko han fortalde golfkameratar i Florida og på Twitter.

Medan millionar av amerikanarar stod i fare for å miste arbeidsløysetrygda, brukte Trump julehelga med å spele golf ved feriestaden Mar-a-Lago og tvitre sinte meldingar om valtapet han ikkje vil erkjenne.

Demokratane i Kongressen nytta høvet til å så splid blant republikanarane ved å støtte Trumps ønske om ei utbetaling på 2.000 dollar. Men eit forsøk på å vedta det vart blokkert av republikanarane.

Åtvara mot konsekvensane

Påtroppande president Joe Biden åtvara søndag mot katastrofale konsekvensar om Trump heldt fram med å nekte å signere. Han har sagt at han vil gå inn for ei høgare utbetaling når han er i Det kvite hus.

Nokre frustrerte republikanarar trygla òg Trump om å endre kurs og peika på at krisepakken var eit hardt tilkjempa kompromiss.

– Eg forstår at han gjerne vil bli hugsa som ein som ønskte store utbetalingar. Men no er det fare for at han blir hugsa for kaoset, elendet og den ubereknelege åtferda si om han lèt dette fortsette, sa den republikanske senatoren Pat Toomey til Fox News søndag.

– Vondskapsfullt

Senator Bernie Sanders sa søndag at «det presidenten gjer no, er ubegripeleg vondskapsfullt»

– Mange millionar menneske mistar arbeidsløysetrygda si. Og dei blir kasta ut av bustadene sine fordi moratoriet mot utkasting går ut, sa han til ABC.

Kongressen ville i teorien kunne overkøyre eit veto, men det var uviss om mange nok republikanarar ville våge å utfordre Trump slik.

Ei anna moglegheit ville vere rett og slett å la vere å underteikne sidan den automatisk ville vorte kansellert når mandatet til den sitjande kongressen sluttar 3. januar og ein ny kongress overtek.