Trafikken over den britiske kanalen går nesten som normalt igjen

utenriks

Transportminister Grant Shapps opplyste måndag at ventetida for Eurostar-toget og ferjene over kanalen no er nede i 30 minutt.

Motorvegen M20 fører bilane til ferjeleia ved Dover eller til tunnelinngangen ved Folkestone.

1. juledag stod 3.000 lastebilar i kø for å krysse kanalen, søndag kveld var køen nede i 200 bilar. Frankrike stengde overfarten på kort varsel etter at britane melde om ein mutert versjon av koronaviruset.

Grensen vart opna etter to dagar. Sjåførane må no vise negativ koronatest før dei får sleppe inn i Frankrike.

(©NPK)