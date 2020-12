utenriks

Regjeringa opplyser at det er registrert ytterlegare 41.385 koronainfeksjonar sidan søndag.

At talet er såpass høgt, blir mellom anna anteke å ha samanheng med at Nord-Irland ikkje har rapportert inn smittetilfelle under julehøgtida.

Så langt har over 2,3 millionar menneske testa positivt for koronaviruset i Storbritannia.

Auken skaper bekymring hos helsestyresmaktene sidan talet på sjukehusinnleggingar aukar i fleire regionar samtidig som helsevesenet er svært pressa.

(©NPK)