Russiske tal viser langt fleire koronadødsfall enn tidlegare oppgitt

Russiske styresmakter melde måndag at 26.000 personar døydde av koronaviruset berre i november. Sidan mars er det registrert over 186.000 dødsfall knytte til pandemien.

Talet er langt høgare enn dei 55.256 covid-dødsfalla som russiske styresmakter til no har rapportert inn.

Oppjusteringa inneber at Russland hamnar på tredje plass på lista over dei hardaste ramma landa i verda når det gjeld talet på koronarelaterte dødsfall. På første og andre plass ligg USA og Brasil, som måndag hadde registrert høvesvis 333.140 og 191.139 koronarelaterte dødsfall, ifølgje tal frå nyheitsbyrået AFP.

Den nye oversikta er laga med utgangspunkt i overdødelegheita som er registrert i perioden målt mot same periode i fjor.

Ifølgje statistikkbyrået Rosstat viser oppdatert statistikk at 229.700 menneske døydde i perioden januar-november, uansett årsak, og 81 prosent av desse blir antekne å komme av koronaviruset, opplyser vikarierande statsminister Tatjana Golikova.

Russland har heilt frå byrjinga av pandemien vorte kritisert for rapporteringa si av koronarelaterte dødsfall. Mellom anna har det vore krav om at kroppane til dei døde blir obduserte. Først når det blir påvist at den primære dødsårsaka er covid-19, blir dødsfallet registrert i koronastatistikken.

