Rapport: Klimaendringar kostar forsikringsselskapa over tusen milliardar

Ti av dei mest alvorlege vêr- og klimakatastrofane i år har kosta forsikringsselskap 145 milliardar dollar, rundt 1.327 milliardar kroner, viser ein rapport frå organisasjonen Christian Aid.

Den har mellom anna sett på kva forsikringsselskap har måtta punge ut med etter orkanane i Karibia og Nord-Amerika, skogbrannane i Australia og grashoppesvermane i Aust-Afrika.

Dette er nesten 20 prosent meir enn ti av dei mest øydeleggjande katastrofane i 2019.

Speglar ikkje skadeomfanget

Rapporten understrekar at oversikta ikkje seier noko om alvoret i ulykkene eller dei reelle kostnadene, sidan han berre har samla utgiftene til forsikringsselskap.

«Mesteparten av desse estimata er baserte på forsikra tap, så den reelle kostnaden er sannsynlegvis mykje høgare,» understrekar rapporten.

Dermed hamnar katastrofar i Europa og Nord-Amerika relativt høgt opp på lista, sidan folk i fattige land ofte ikkje har forsikring i like stor grad. Sjølv om ekstremvêr i rike land kostar forsikringsselskap meir pengar, krev òg katastrofane i fattige land ofte langt fleire liv og har større skadeomfang, sjølv om dei er billegare for selskapa.

Katastrofane inkludert i årets rapport har kravd minst 3.471 liv, men tre av katastrofane stod for 80 prosent av dei omkomne. Dette var flaumen i India (2.067), flaum i Pakistan (410) og orkanar i Karibia og Nord-Amerika (400+).

Meir ekstremvêr

Rapporten åtvarar òg om at verda i framtida kan vente meir ekstremvêr som følgje av auka klimaendringar. Den understrekar at dette har vorte dokumentert av FN.

– Om det gjeld flaum i Asia, grashopper i Afrika eller stormar i Europa og Amerika, så har klimaendringar halde fram å herje i 2020, seier klimaleiar i Christian Aid, Kat Kramer.

Talet på naturkatastrofar har dei siste åra auka betrakteleg, ifølgje ein studie frå FNs kontor for krisereduksjon (UNDRR) publisert i oktober. Den viste at det dei siste 20 åra er registrert over 7.300 katastrofar. Dette er 3.100 fleire enn i åra frå 1980 og til 1999.

– Dette beviser tydeleg at i ei verd der den globale temperaturen i 2019 var 1,1 grad høgare enn den førindustrielle tidsalderen, blir følgjene stadig hyppigare ekstremvêr, konkluderer studien.

Ifølgje ein studie frå Instituttet for klimaendringar ved universitetet i Oxford, leidd av Friederike Otto, førte klimaendringar til at risikoen for skogbrannar i Australia auka med 30 prosent.

Også Verdas meteorologiske institutt (WMO) har understreka at klimaendringar har ført til meir ekstremvêr.

– Hetebølgjer og flaum som pleidde å vere ein «hundreårets hending», blir stadig vanlegare, seier WMO-leiar Petteri Taalas.

Klimakrise

FNs generalsekretær António Guterres bad 12. desember verdssamfunnet om å erklære klimakrise.

– Eg ber alle leiarar over heile verda om å erklære klimakrise i landa sine inntil karbonnøytralitet er oppnådd, sa Guterres då han opna det digitale toppmøtet i samband med femårsdagen til den historiske Parisavtalen.

– Viss vi ikkje endrar kurs, kan vi vere på veg mot ei katastrofal temperaturstigning på over 3 grader i dette hundreåret, la han til.

Håp for endring

Guterres understreka likevel at koronapandemien gir ei sjeldan moglegheit til ei grøn gjenreising av samfunn og økonomiar.

Den slutninga trekkjer òg Christian Aid i årets rapport. Dei trekker fram at pandemien gir land ein unik sjanse til å invester i ein grønare teknologi og samfunnsmodellar.

«Styresmaktene kan bruke krisepakkene til å gjenoppbygge økonomiane med grøne jobbar og sosiale sikkerheitsnett, og skunde på nullutsleppsovergangen,» konkluderer rapporten.

