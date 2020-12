Over 19 millionar koronasmitta i USA

utenriks

I dei siste 24 timane er det registrert 165.151 nye tilfelle. Det fører totaltalet opp i 19.107.675 tilfelle.

333.069 amerikanarar har døydd av viruset. Både smittetalet og dødstalet er det klart høgaste i verda. Ifølgje Johns Hopkins har over éin amerikanar av 1.000 døydde av viruset.

I den siste tida har smitten skote i vêret i eit alarmerande tempo og er i røynda ute av kontroll. Sidan byrjinga av november har over 1 million personar vorte smitta kvar veke.

Over 1 million personar har no fått den første koronavaksinen sin, men helsestyresmaktene erkjenner at dei ligg etter planen. Uansett vil vaksinasjonen ikkje hjelpe mot smitteauken som gå føre seg.

USAs fremste helseekspert Anthony Fauci sa tidlegare søndag at pandemien truleg blir langt verre i januar og februar fordi reising i samband med julehelga bidreg til å spreie smitten ytterlegare.

(©NPK)