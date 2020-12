Kriselov om korona på trappene i Sverige

utenriks

Forlaget har vore ute på høyring hos over hundre instansar og er no sendt over til lagrådet. Dette er eit organ som vurderer nye lovforslag før dei blir behandla i Riksdagen.

Den nye lova skal tre i kraft 10. januar og vare ut september 2021. Den gir regjeringa rett til å vedta fleire bindande smitteverntiltak enn i dag. Kjøpesenter, kulturliv, kollektivtrafikk og andre stader der folk samlast skal omfattast av lova.

Brot på den nye lova, kan straffast med bøter, seier sosialminister Lena Hallengren.

(©NPK)