Journalist fekk fire års fengsel for å ha varsla om Wuhan-utbrotet

Den tidlegare advokaten Zhang Zhan fekk dommen i eit kort rettsmøte i Shanghai, nesten eitt år etter at virusutbrotet først vart oppdaga i Wuhan og sidan spreidde seg til heile verda.

37-åringen var tiltalt for å ha eggja til konflikt og framprovosert trøbbel i den første kaotiske fasen av utbrotet.

Hennar direkterapportering frå overfylte krematorium og sjukehus vart delt breitt på sosiale medium i februar, noko som fanga merksemda til styresmaktene.

I ein artikkel skreiv ho at styresmaktene ikkje gav folk nok informasjon og deretter berre stengde byen ned.

– Dette er eit veldig brot mot menneskerettane, skreiv Zhang.

Sveltestreikar

Det er ein av forsvararane hennar, Ren Quanniu, som melder om dommen.

– Zhang Zhan var knust då dommen vart opplesen, sa Ren.

Zhangs helsetilstand skal vere svært dårleg. Ho har sveltestreika sidan juni og sidan då fått næring gjennom ein tube i nasen.

– Då eg besøkte henne førre veke fortalde ho at viss ho får ei lang straff, vil ho sveltestreike til sin siste augneblink. Ho er overtydd om at ho vil døy i fengsel, sa Ren før rettssaka starta.

– Det er ei ekstrem form for protest mot dette samfunnet og situasjonen, la han til.

Informasjonskontroll

Hittil har kinesiske styresmakter straffa ni varslarar i eit forsøk på å hindre kritikk av handteringa si av utbrotet.

Men saka er den første mot ein journalist. Tre andre – Chen Qiushi, Fang Bin og Li Zehua, som rapporterte frå Wuhan, har vore sakna sidan februar.

Kina har fått krass kritikk for handteringa av virusutbrotet og blir skulda for hemmeleghald. Kinesiske styresmakter har på si side understreka at landet har lykkast eksepsjonelt bra med å kontrollere viruset, samtidig som økonomien har byrja å ta seg opp.

Signal til andre

Rettsgrupper påpeikar at rettsprosessen mot Zhang er eit signal for andre aktivistar.

– Styresmaktene ønskjer å bruke henne som eit døme på å skremme bort andre dissidentar frå å stille spørsmål om pandemisituasjonen i Wuhan tidlegare i år, seier Leo Lan ved rettsgruppa Chinese Human Rights Defenders.

Rettssaka fann stad berre nokre veker før eit ekspertteam frå Verdshelseorganisasjonen (WHO) kjem til Kina for å granske korleis viruset oppstod.

