EU-landa støttar investeringsavtale med Kina

Ingen medlemsland vende tommelen ned, og «vegen mot ei politisk godkjenning er dermed klar», opplyser presidentskapet etter eit ambassadørmøte i Brussel måndag.

Det har vorte jobba i sju år med å få på plass ein avtale, og no er prosessen inne i sluttfasen. Europeiske bedrifter som er på plass i Kina, håpar avtalen kan vere i boks før årsskiftet.

– Dei neste dagane blir interessante. Eg har ei kjensle av at det blir jobba hardt for å komme over mållinja, sa Jörg Wuttke i julehelga. Han leier det europeiske handelskammeret i Kina.

Det kinesiske handelsdepartementet har ikkje vilja forplikte seg til ein tidsfrist ved årsskiftet. Dei ser ut til å vere innstilte på å forlengje samtalane.

Somme medlemmer av EU-parlamentet er skeptiske til avtalen. Det er òg administrasjonen til påtroppande president Joe Biden i USA. Dei er bekymra for bruken av tvangsarbeidarar i kinesiske fabrikkar, særleg i regionen Xinjiang i nordvest, og meiner ein avtale må ta opp dette.

