Bangladesh flyttar fleire rohingyaer til omstridd øy

Snautt 1.000 personar er i gruppa som denne veka blir flytta til Bhashan Char. Flyktningane vart henta frå leirar ved byen Cox's Bazaar måndag og skal sendast med båt ut til å øya.

Rundt ein millionar flyktningar frå den muslimske minoriteten rohingya i Myanmar er stua saman i flyktningleirane i Bangladesh. Tidlegare denne månaden vart over 1.600 overførte til øya som er på 56 kvadratkilometer.

Bhashan Char oppstod i 2006 og er danna av sediment som er førte ut av dei store elvane i regionen. Regjeringa planlegg å byggje bustader og overføre 100.000 flyktningar dit.

– Dei reiser frivillig. Dei er svært ivrige fordi dei har høyrt frå slektningar der at Bhashan Char er fortreffeleg, seier utanriksminister A.K. Abdul Momen. Han seier øya er «100 gonger betre» enn leirane og «ein vakker feriestad».

– Slik det internasjonale samfunnet har handtert vår sak, ser eg inga framtid i leirane, seier Serajul Islam, som stadfestar at han reiser frivillig.

Ifølgje Amnesty International har det komme påstandar frå rohingyaer om at styresmakta tilbyr pengar til dei som flyttar, og at det er brukt truslar og press for å få flyktningar til å dra dit. Momen seier slike historier er dikta opp.

