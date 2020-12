4,5 millionar svenskar såg Kalle Anka på julaftan

utenriks

Den førre rekorden vart sett i 1997, då 4,32 millionar svenskar såg programmet, som på svensk heiter «Kalle Anka och hans vänner önskar god jul». Det vart første gong sendt på SVT i 1960.

SVT var i det heile ein populær kanalen for svenskane på julaftan i år. Nesten sju millionar var innom kanalen.

– I år er det mange som ikkje har kunna feire julaftan med nære og kjære. Då blir TV-en eit ekstra viktig selskap og håp, seier administrerande direktør Hanna Stjärne i SVT.

I Noreg så 692.000 sjåarar på Disney-klassikaren, opplyser NRK til Kampanje. Det var dermed det nest mest sette programmet på NRK julaftan, berre slått av «Tre nøtter til Askepott» med sine 708.000 sjåarar.

I Noreg vart programmet, som på originalspråket heiter «From All of Us to All of You» og er leidd av den fiktive karakteren Timmy Gresshoppe, vist på NRK første gong i 1979.

(©NPK)