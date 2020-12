17 russiske fiskarar omkom truleg i trålarforlis i Barentshavet

utenriks

Ifølgje det russiske nyheitsbyrået Tass er det trålaren Onega frå Murmansk som har sokke. Siste gong skipa var i hamn var i Kirkenes 14. desember.

To personar vart redda opp av sjøen i live.

President Vladimir Putin uttrykte måndag den djupe medkjensla si med dei ramma familiane. Statsminister Mikhail Misjustin sa tidlegare måndag at dei etterlatne skal få den hjelpa dei treng.

Sank raskt

Det førebelse resultatet frå redningsaksjonen tilseier at 17 personar mista livet. Dei er sakna etter at skipet sokk raskt i ein storm, og det er ikkje håp om å finne dei i live, seier ei kjelde i nødetatane til Tass.

– Det er ingen overlevande ut over dei to som vart redda opp. Skipet var dekt av is og sokk umiddelbart i stormen. Det er praktisk talt umogleg å redde nokon i det iskalde vatnet, seier kjelda.

Ein talsmann for redningstenesta i den nordvestlege regionen av Murmansk seier det er kraftig snøstorm i området, med 4 meter høge bølgjer og 20–25 minusgrader.

Noreg varsla av Russland

Styresmaktene fekk varsel om ulykka i 5.30-tida måndag morgon.

Hovudredningssentralen Nord-Noreg opplyser til NTB at dei er varsla av dei russiske kollegaene sine om ulykka, men at dei ikkje vil gjere noko sidan ho har skjedde langt inn i russisk farvatn.

Det er sterk vind og dårleg vêr i området, noko som aukar faren for ising. Dette er eit velkjent og farleg fenomen på sjøen i nordlege strøk i vintermånadene.

Ulykka skjedde då mannskapet skulle heise inn ein tung trål med fisk. Trålaren kom i ubalanse og kantra med ein gong. Det heile gjekk fort, seier ein talsmann for elvetransportbyrået Rosmorretsjot, Alexej Kravstjenko.

Minst fem skip i søket

Russiske styresmakter seier at fem skip er sendt til området og driv leiting. På grunn av vêrforholda er det ikkje mogleg å bruke fly i søket.

– Fem skip er sendt for å leite etter mannskapet. Så langt har to personar vorte plukka opp i live, dei var i redningsdrakter, men var ikkje saman med resten, seier ei kjelde i krisedepartementet til Tass.

Onega er eit fiskefartøy som har segla sidan 1979 og er på 358 bruttotonn. Trålaren har sterke band til Troms. Han vart bygd i Noreg, eigd i Tromsø og på Senja fram til 2002, melder nord24.no.

Tidlegare eigarar kallar trålaren ein god sjøbåt som har gått mykje i norske farvatn.