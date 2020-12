Studie: Munnbind reduserer dropespreiing dramatisk

utenriks

Ei kvinne som står 2 meter unna ein hostande mann utan munnbind, blir utsett for 10.000 gonger så mange utåndingsdråpar som viss han hadde hatt munnbind.

Det viser eit laboratorieforsøk utført ved University of Edinburgh's School of Engineering, omtalt i siste utgåve av tidsskriftet Royal Society Open Science.

Ingen tvil

– Det er ikkje lenger tvil om at munnbind kan redusere spreiinga av potensielt smitteberande dropar, seier hovudforfattar Ignazio Maria Viola til AFP.

Store utåndingsdråpar blir anteke å vere den viktigaste overføringsmetoden for covid-19, påpeikar han.

– Bruker du munnbind, reduserer du overføringa av viruset til ein tidel. For dei store dropane vi såg på, snakkar vi om ein reduksjon på 99,9 prosent, seier Maria Viola.

Når vi pustar, sender vi ut dropar i ulike storleikar. Forsøket i Edinburgh såg på dropar med ein diameter på 170 mikrometer, omtrent fire gonger tjukna på eit hårstrå. Mindre dropar heng i lufta lenger. Dei minste, såkalla aerosolar, blir ofte førte vidare av luftstraumar. Desse er stort sett mindre enn 20–30 mikrometer og har dermed ein brøkdel av volumet til dropane Maria Viola undersøkte.

Liv kan reddast

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) i Seattle har anslått at 55.000 liv kan reddast i USA dei neste fire månadene dersom det blir innført eit generelt krav om munnbind.

Instituttet trefte blink då dei i juli anslo at USA ville oppleve minst 224.000 koronarelaterte dødsfall innan 1. november, og dei anslår no at talet på døde vil stige til 561.000 innan april neste år.

(©NPK)