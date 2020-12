Sverige vil ikkje oppheve gravfreden ved Estonia, men opnar for nye undersøkingar

utenriks

Havarikommisjonane i Estland, Finland og Sverige vil tillate dykking ved det forliste skipet Estonia og krev at lova som hindra dette, blir endra. Dei vil at det skal vere mogleg å gjennomføre nye undersøkingar under vatn på havariplassen.

Den svenske regjeringa vil gjere mogleg dykkingar ved Estonia ved å sjå på lova, men har ingen planar om å oppheve gravfreden, opplyser Damberg fredag.

– Eg ser fram til ein nær dialog med Riksdagen på dette spørsmålet, seier Damberg.

Lovendring i gang

Damberg ventar at endringane i lova kan klargjerast første halvår i 2021. Styresmaktene har allereie sett i gang arbeidet og seier at det ikkje er veldig omfattande.

Svenske medium melde torsdag at den svenske havarikommisjonen ville at gravfreden skulle opphevast ved det forliste skipet.

852 menneske omkom då ferja Estonia forliste i Austersjøen i 1994. Årsaka til forliset er framleis uviss. I 1995 vart styresmaktene i dei tre landa samde om å verne det forliste skipet av respekt for dei avdøde og dei etterlatne og innførte ei lov om gravfred.

Ikkje menneskelege dykkarar

Havarikommisjonane i Estland, Finland og Sverige jobbar no med ny informasjon om ulukka etter dokumentaren «Estonia – funnet som endrar alt» som vart vist i haust.

Dokumentaren viste mellom anna eit hol i skroget som aldri tidlegare er dokumentert, noko som har ført til nye undersøkingar frå ramma styresmakter.

Journalist Henrik Evertsson risikerer to år i fengsel for brot på gravfreden rundt vraket i samband med opptak til serien.

John Ahlberk ved Statens Haverikommission i Sverige seier fredag at det kanskje vil bli nødvendig å ta materialprøver frå delar av skroget rundt holet.

– Eg kan òg nemne at det ikkje er aktuelt no å gå ned med menneskelege dykkarar, men det er snakk om utstyr som kan fjernstyrast, seier Ahlberk.