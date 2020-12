Sveitsiske folkevalde stemmer for likekjønna ekteskap

utenriks

Nasjonalforsamlinga stemde fredag for ein rett som allereie er etablert i dei fleste europeiske land. Debatten har gått i fleire rundar i dei to kammera til forsamlinga.

– Dette er ein historisk siger for rettane til LHBTI-samfunnet, skriv Amnesty i Sveits på Twitter. Forkortinga viser til lesbiske, homofile, bifile, transpersonar og interseksuelle. Foreininga Regnbuefamilier, som kjempar for rettane til homofile foreldre, seier ho førebur seg på at saka blir lagd ut til folkeavstemming.

– Vi har 82 prosent av befolkninga i ryggen. Takka vere mobiliseringa i LHBT-samfunnet, partnarorganisasjonane våre og dei politiske partia som støttar oss, kan vi fremje auka aksept for LHBT-personar i samfunnet, seier Matthias Erhardt. Han er nestleiar i ein nasjonal komité for ekteskap for alle.

Det er nemleg ikkje nok med det ferske vedtaket. Det konservative kristne partiet EDU/UDF har varsla at dei vil be om at det blir halde folkeavstemming om lovendringa.

Sveits tillèt i dag registrert partnarskap for likekjønna par, men det gir ikkje same rettar som ekteskap, mellom anna når det gjeld statsborgarskap og adopsjon.

(©NPK)