Striden om fisk kviler tungt over brexitinnspurten

utenriks

Under ein pause i forhandlingane fredag sa EUs delegasjonsleiar Michel Barnier at fiskeria blokkerer vidare framgang.

– Moglegheita for ein avtale er der, det meiner eg som forhandlar, sa den tidlegare franske ministeren før han gjekk inn i møtelokalet til den britiske forhandlingsdelegasjonen igjen.

Men han rakk å seie at fiskeria stadig utgjer ein snublestein. Spesielt at den britiske regjeringa vil ha full og total kontroll over sine eigne farvatn.

– Vi respekterer og aksepterer det. Men viss britane plutseleg stansar tilgjenget for båtar frå EU, må dei innstille seg på ei avgrensing i tilgjenget til den indre marknaden, sa Barnier.

Partane har mindre enn to veker på seg til å inngå ein avtale om det framtidige forholdet sitt, inkludert den mykje omtalte handelsavtalen. Britane forlét formelt EU ved utgangen av januar i år, men overgangsperioden går ut året.

Utan avtale blir det tollsatsar, papirvelde og køar på begge sider av kanalen. Fiskebåtar frå EU-land mistar over natta tilgjenge til fiskerike britiske farvatn.

