Sony trekkjer Cyberpunk 2077 frå PlayStation Store – tilbyr kundane pengane tilbake

Spelet er omtalt som eitt av dei dyraste som nokon gong har vorte utvikla, og vart lansert 10. desember etter å ha vorte utsett fleire gonger. Cyberpunk 2077 har vorte omtalt i fleire år før det kom, og fleire sette det på lista over årets spel allereie før utgivingsdatoen.

Etter at det vart sleppt har likevel ei rekkje spelarar klaga på feil i spelet og problem med å spele det. Somme brukarar har òg meldt om helsefarar, etter at spelet har utløyst epileptiske anfall.

Feila er så omfattande at Sony no trekkjer spelet heilt frå den digitale butikken sin for Playstation-systemet på ubestemt tid, og tilbyr kundane pengane tilbake.

Hollywood-stjerne på laget

Utviklaren, polske CD Projekt REI, har gått ut med ein offentleg orsaking, og lova å fikse feila i januar og februar.

– Vi jobbar med ei meir permanent løysing som handterer helserisikoen så fort som mogleg, varslar utviklaren.

Trass i problema, har spelet fått ein skår på 87 av 100 på Metacritic, basert på 69 meldingar. Brukarmeldingane gir eit gjennomsnitt på 7 av 10.

Hollywood-stjerna Keanu Reeves spelar ei viktig rolle i spelet, og har lånt både stemma og utsjånaden sin til karakteren.

Tapar enorme summar

Spelutviklaren har tapt fleire milliardar dollar sidan spelet vart lansert, viser aksjekursen.

Avgjerda til Sony blir teken imot med sjokk i spelmiljøet, som i lang tid har venta i spenning på spelet.

– Cyberpunk 2077 var venta å selje 30 millionar pluss før det vart lansert. Det kunne ha vorte utsett endå eitt år og lett selt så mykje. Eg trur aldri vi har sett noko liknande som dette. Dette er ei plattform som fjernar spelet, skriv spelanalytikar Daniel Ahmad på Twitter.

