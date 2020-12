Skular i Nigeria stengjer for å hindre fleire bortføringar

utenriks

Torsdag vart det kjent at skulegutane som vart bortførte førre veke, har komme til rette igjen.

– Det er ein enorm lette for heile landet, skreiv president Muhammadu Buhari på Twitter om at gutane er sett fri.

Buhari understrekar at regjeringa er svært klar over ansvaret ho har for å sørgje for at livet og eigedommen til innbyggjarane er i tryggleik.

– Vi har ein stor jobb å gjere. Særleg no som vi har gjenopna grensene, sa Buhari.

Han noterer at den nordvestlege regionen er eit problem som styresmaktene er fast bestemte på å handtere.

Vil styrkje tryggleiken

Gutane vart bortførte då ei gruppe væpna menn storma skulen i landsbyen Kankara i delstaten Katsina fredag førre veke. Den ytterleggåande islamistgruppa Boko Haram har sagt at dei stod bak.

No har delstaten Katsina stengd alle internatskular for å hindre nye bortføringar. Dei nærliggjande delstatane Zamfara, Jigiwa og Kano har òg stengt skular for å sikre seg mot eventuelle angrep.

Styresmaktene vil òg samarbeide med politiet for å trappe opp tryggleiken ved skulen i Kankara når han opnar igjen. Berre éin politimann skal ha vore til stades ved skulen då han vart angripen.

– Det er for å sikre at vi ikkje opplever det vi har opplevd dei siste seks dagane, seier guvernør Aminu Bello Masari.

Gutane fekk reise heim

Det var i byrjinga noko uklart om alle dei 344 gutane var sett fri, men fredag stadfesta ein talsperson for guvernøren at alle var gjort greie for.

Dei kidnappa gutane fekk fredag endeleg vende heim til landsbyen. Bilete frigitt av lokale styresmakter viste smilande gutar som sit på lastebilar medan dei blir transporterte heim.

– Eg kunne ikkje tru det då naboen kom og stadfesta at det var sant, seier Hafsat Funtua, mor til ein 16 år gammal gut som vart var bortført, på telefon til Reuters.

Demonstrerte for betre tryggleik

Mykje er framleis uklart om kva som skjedde i samband med bortføringa. Opplysningar frå nigerianske styresmakter og medium er ofte baserte på uvisse kjelder. Feilaktig informasjon blir spreidd regelmessig, også frå offisielt hald.

Vitne har fortalt at gjerningsmennene, som er beskrivne som «bandittar», kom til skulen på motorsyklar. Det skal ha vore fleire unge tenåringar i gruppa, nokon av dei kan ha vore yngre enn skuleelevane som vart kidnappa.

Hendinga har ført til fornya sinne og frustrasjon over tryggingssituasjonen i Nigeria. Emneknaggen #BringBackOurBoys vart mykje brukt på sosiale medium, noko som også ei tilvising til 2014 då 270 skulejenter vart bortførte av Boko Haram i Chibok.

Det vart halde fleire demonstrasjonar i Katsina før nyheita om frigivinga kom.

– Vi er her for å vise den føderale regjeringa at det dei gjer, ikkje er tilstrekkeleg, sa Jamilu Aliyu, ein av demonstrantane.

