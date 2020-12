Norwegian blir politimeldt i Danmark for ikkje å ha betalt tilbake kundar for avlyste reiser

utenriks

Både i Noreg og Danmark har Norwegian vore under hardt press for å vere seine med refunderinga av flyreiser som vart avlyste som følgje av koronapandemien.

Det har ført til at den danske etaten Trafikstyrelsen, som har ansvar for veg, jernbane og flytrafikk, politimelder selskapet.

Pressesjefen i Norwegian, Tonje Næss, skriv i ein SMS til NTB at reorganiseringa selskapet er inne i, set juridiske retningslinjer som har gjort at krav som kom inn før prosessen starta, ikkje kan refunderast på noverande tidspunkt.

– Når det er sagt, så refunderer vi nye krav fortløpande. Intensjonen vår er at alle som har krav på refusjon, skal få det så raskt som mogleg, skriv Næss.

Refundert 6 milliardar

– Norwegian har refundert meir enn 6 milliardar kroner og er nok blant dei selskapa som har betalt ut desidert mest til kundane, skriv Næss.

Meldinga kjem etter at flyselskapa i oktober fekk frist til å betale tilbake pengane innan 1. desember, med varsel om at alternativet var å bli politimeld.

Også Aegan Airlines, Air France, Brussels Airlines, EasyJet, KLM, Ryanair, TAP Portugal, Thai Airways og Vueling blir politimeldt. SAS og Lufthansa fekk òg varsel om at dei risikerte å bli politimelde, og selskapa kan framleis bli meldt ved eit seinare høve, opplyser Trafikstyrelsen.

– Ikkje endra åtferd

Ifølgje selskapet Flyhjælp har ikkje situasjonen vorte noko særleg betre sidan oktober. Selskapet har for tida 2.000 krav mot flyselskap på vegner av passasjerar.

– Vi opplever ikkje at åtferda hos flyselskapa har endra seg markant, og at dei trekkjer sakene ut i langdrag, seier pressesjef Alex Kirkeberg til Ritzau.

Flyselskapa har vist til at dei har pengeproblem etter eit år der koronapandemien sette ein bråstopp for flyreiser.

– Vi respekterer sjølvsagt den situasjonen flybransjen er i, men vi må samtidig respektere reglane om at pengane skal betalast tilbake innan sju dagar. Vi har kundar som ikkje har fått pengar tilbake for avlyste reiser i mars, seier Kirkeberg.

1 million i bot til SAS i Noreg

I Noreg har SAS fått ei bot på 1 million kroner av Luftfartstilsynet for ikkje å ha gjennomført mange nok refusjonar innan tidsfristen.

Norwegian har heller ikkje i tilstrekkeleg grad oppfylt flypassasjerforordninga i Noreg, men på grunn av rekonstruksjonsprosessen som flyselskapet er inne i, har Luftfartstilsynet førebels ikkje fatta noko vedtak for Norwegian.

Tusenvis av flypassasjerar har venta i lang tid på refusjon for kansellerte reiser, og Luftfartstilsynet varsla tidlegare i haust at flyselskap med for mange ubehandla refusjonskrav kunne få tvangsmulkt.

