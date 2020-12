New York Times erkjenner podkast-tabbe

utenriks

I podkasten «Caliphate» (kalifat) hevdar den canadisk statsborgaren Shehroze Chaudry, nøkkelfiguren til programmet, at han i 2016 drog til Syria og personleg utførte to avrettingar for IS. Han skal òg ha vore vitne til andre brutale overgrep.

Podkasten førte til kraftige reaksjonar i det canadiske parlamentet, der konservative opposisjonspolitikarar uttrykte raseri og frustrasjon over at Chaudry levde som ein fri mann i Ontario etter å ha fortalt om avrettingane.

Nom dei guerre

I podkasten, som i 2018 vann TV- og radioprisen Peabody, seier Chaudry at han som medlem av IS tok soldatnamnet Abu Huzayfah.

Fredag måtte sjefredaktøren i avisa, Dean Baquet, innrømme at denne personen sannsynlegvis var ein bedragar som fann på det meste, om ikkje alt, han fortalde til New York Times.

Avisa innleidde i 2018 ei gransking av programma etter at canadiske styresmakter skulda Chaudry for å stå bak ein bløff.

Sjefredaktør Baquet kalla det ein «institusjonell glipp» i avisa at den redaksjonelle leiinga, inkludert han sjølv, ikkje hadde gått påstandane nøyare etter i saumane.

Vart lurt

Historia til Chaudry vart bringa vidare av den meritterte New York Times-korrespondenten Rukmini Callimachi i ein podkast-serie på tolv episodar. Callimachi har skrive mykje om IS, men ho stolte for mykje på oppdikta og overdrivne historier i denne serien, medgir sjefredaktøren.

Podkasten blir ikkje teken av lufta, men får eit tillegg som forklarer det avisa har avdekt. Callimachi blir fjerna frå feltet og sett til andre oppgåver. «Caliphate» vart sett på som banebrytande på ein ny og inntektsbringande plattform for avisa og var i 2018 ein av dei mest søkte på Apples podkastliste.

Men dei raude varselflagga var aldri langt unna. Allereie i 2017 fortalde Chaudry til den canadiske kringkastingsstasjonen CBC at han uriktig hadde sagt til New York Times at han hadde delteke i overgrep.

