Kritikk mot for høge fiskekvotar i EU

Fiskeriministrane i EU-landa måtte ta natta til hjelp før dei vart samde om kvotar for rundt 200 bestandar det blir skrive kommersielt fiske på. For rundt ein tredel av bestandane EU forvaltar åleine er kvotane i 2021 høgare enn berekraftsgrensene fastsette av Det internasjonale havforskingsrådet ICES, skriv EU Observer.

Rebecca Hubbard i organisasjonen Our Fish seier vedtaket som opnar for overfiske er skammeleg.

– Medan EU-leiarane spring rundt og skriv under på løfte og snakkar med fagre ord om å revolusjonere forholdet vårt til naturen og handtere klimakrisa, gir fiskeriministrane klarsignal for nok eit år med overfiske, seier ho.

Blant bestandane som blir trekte fram er lysing og flyndre vest for Irland og lyr i Biscayabukta. Også bifangst av torsk i Kattegat blir nemnd av EU Observer. Her har ICES tilrådd fiskestopp på grunn av at bestanden har status som utsett.

For bestandar som er delte med Storbritannia og Noreg, har EU vidareført årets kvotar for tre månader for å unngå kaos og stans i fiskeriet frå årsskiftet. Desse mellombelse kvotane er så høge at det vil krevje store kutt seinare i året om totalen skal komme ned på eit berekraftig nivå.

(©NPK)