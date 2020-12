Koronasmitta Macron har symptom og er i isolasjon i Versailles

utenriks

Macrons symptom er feber, hoste og trøyttleik, får nyheitsbyrået AP opplyst. Detaljar rundt behandlinga av presidenten er ikkje kjend.

Sjølv om Macron regelmessig brukar maske og held avstand, heldt og deltok han i fleire gruppemåltid i dagane i forkant av at han fekk påvist smitte torsdag. Det set eit dårleg føredøme for andre franskmenn som er anbefalte å halde seg til seks personar, meiner kritikarar.

Franske ekspertar ber familiar og folk som no reiser heim til jul, om å vere forsiktige etter smitteauke, spesielt rundt middagsbordet.

Pasteur-instituttet, som er ei fransk stifting som driv med forsking, offentleggjorde ein studie fredag som viser at måltid heime og i offentlegheita er ei stor smittekjelde.

Epidemiolog Arnaud Fontanet ved instituttet seier at ein kan sjåast i jula, men at ein ved måltid bør unngå å vere for mange personar ved bordet samtidig.

Smittesporarar har jobba hardt for å komme i kontakt med alle som Macron har vore i nærleiken av dei siste dagane. Torsdag vart det anteke at Macron vart smitta måndag eller tysdag denne veka.

Men Frankrikes helseminister har antyda at han kanskje vart smitta allereie førre veke då Macron var på EU-toppmøtet i Brussel. Macron har hatt ei rekkje møte i Paris denne veka òg.

