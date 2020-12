Avis: Legemiddelverket i USA godkjenner Moderna-vaksine

utenriks

FDA bestemde seg torsdag kveld for å godkjenne vaksinen, opplyser personar med kjennskap til saka til avisa.

Ei ekspertgruppe hadde tidlegare same dag vedteke å tilrå Legemiddelverket i USA å nødgodkjenne vaksinen.

Etter avgjerda opplyste FDA at dei skal jobbe raskt for å fullføre og ferdigstille eit nødbruksløyve

Modernas vaksine blir den andre koronavaksinen som blir godkjend for bruk i eit vestleg land. Modernas vaksine gir 94 prosent vern mot covid-19, til liks med den første vaksinen som er godkjend i USA, utvikla av Pfizer og Biontech.

Andre vaksine godkjent

Tidlegare har vaksinen til Pfizer og Biontech òg fått nødgodkjenning i Storbritannia. Det blir venta at denne vaksinen kan bli godkjent òg i EU og Noreg neste veke.

– Dette skjer mykje raskare enn nokon trudde, seier professor Jesse Goodman ved Georgetown University til nyheitsbyrået AP.

– Noko som elles kunne teke fleire år – å ta denne nye vaksineteknologien, teste han og godkjenne han – vart gjort på mindre enn eitt år, seier Goodman, som tidlegare leidde FDAs vaksineavdeling.

Godkjenningsprosessen skjer samtidig med at smittetalet aukar i USA. Det daglege gjennomsnittet for dei siste sju dagane har auka frå 1.606 den 2. desember til 2.570 onsdag, ifølgje tal frå Johns Hopkins University.

I alt 317.458 amerikanarar har døydd av eller med covid-19, viser oversikta til Worldometers.

Skundar seg i EU

Også i Europa er ønsket om å få godkjent ein vaksine stort. Tidlegare torsdag opplyste Det europeiske Legemiddelverket EMA at dei har framskunda vurderinga si av Moderna-vaksinen. Ei avgjerd blir truleg teken 6. januar.

Dette har vore mogleg sidan den amerikanske legemiddelprodusenten Moderna har oversendt meir data tidlegare enn planlagt.

EMA har fått oppmodingar om å jobbe raskare og er sett under press av mellom anna Tyskland. For å få teke ei rask avgjerd om Modernas vaksine, har byrået innkalla til eit «ekstraordinært møte».

– Vi har vore i stand til å endre tidsplanen for vurderinga av covid-19-vaksinane takka vere den utrulege innsatsen til alle involverte, seier EMAs leiar Emer Cooke i ei fråsegn.

Noreg får vaksine gjennom EU

Noreg har slutta seg til EUs prosess for godkjenning av koronavaksinar, og EMAs vurdering av Modernas vaksine vil dermed òg gjelde her.

I Noreg kan dei første vaksinane bli sette 27. desember, ifølgje ei fråsegn frå statsminister Erna Solberg (H).

– Noreg vil starte vaksinasjonen samtidig med dei andre europeiske landa. Vi er godt i gang med planlegginga av dette i Noreg, og alle kommunar skal ha klar planar for vaksinasjonen 18. desember, seier Solberg.

Styresmaktene i Kina og Russland byrja allereie for fleire månader sidan å gi eigenutvikla vaksinar til enkelte utvalde befolkningsgrupper. Desse vaksinane var likevel ikkje testa like grundig som dei som no blir godkjende i vestlege land.