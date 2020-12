Store delar av Sør-England blir stengt ned

utenriks

Dei aktuelle områda blir underlagde dei strengaste restriksjonane i tretrinnsystemet som britane opererer med.

Nedstenginga trer i kraft ved midnatt laurdag, ifølgje helseminister Matt Hancock. 38 millionar menneske vil då bli underlagt smitteverntiltaka, som mellom anna inneber at alle pubar og restaurantar må stengje. Det blir gjort unntak for take away.

Den siste veka har smittetala søraust i England stige 46 prosent. I London og områda rundt byen vart trinn tre-restriksjonar innførte onsdag.

