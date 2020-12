Putin seier han vil ta Sputnik-vaksinen så fort han får høve

utenriks

Putin sa torsdag mot slutten av den årlege maratonpressekonferansen sin at han ikkje har vorte vaksinert enno, men at han «definitivt vil bli det så fort det blir mogleg», i tråd med råd frå helseekspertane i landet.

Den 68 år gamle presidenten rosar vaksinen for å ha vist seg både trygg og effektiv, etter at Russland byrja med massevaksinasjon for knappe to veker sidan.

Russland var tidleg ute med å utvikle og godkjenne koronavaksinen sin, men forskarar har kritisert prosessen og uttrykt skepsis til vaksinen.

Førre veke inngjekk russiske og britiske forskarar samarbeid om å utvikle ein kombinasjon av den russiske vaksinen og den britiske Oxford-AstraZeneca-vaksinen, for å sjå om ei blanding av dei to vil bli meir effektiv.

Det vart vurdert som ein stor heider for den russiske vaksinen, som framleis ikkje er ferdig med kliniske studiar i tredje fase.

