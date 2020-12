Minstelønna i Mexico blir auka til 65 kroner dagen

utenriks

Den nye minstelønna er framleis under 1 dollar, eller 8,7 kroner, per time. Men auken er godt over inflasjonen på 3,3 prosent.

Langs grensa mot USA, der levekostnadene er høgare, er minstelønna noko høgare. Også her blir ho auka med 15 prosent, til vel 90 kroner dagen.

President Andrés Manuel López Obrador seier at arbeidsgivarorganisasjonane hadde foreslått ein auke på 10 prosent.

Han meiner auken på 15 prosent framleis er ei skam. Den kjem på toppen av ein auke på 16 og 20 prosent dei siste to åra, og han er ifølgje presidenten nødvendig for å gjere opp for fleire tiår med stillstand.

Mexicos minstelønn er framleis den lågaste i Latin-Amerika og på linje med Haiti.

Arbeidsgivarorganisasjonen åtvarar og seier at auken midt i koronapandemien kan tvinge hundretusenvis av småbedrifter til å gå konkurs. Mexicos BNP gjekk ned 18,7 prosent i andre kvartal og 8,6 prosent i tredje kvartal på grunn av pandemien.

