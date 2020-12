Jihadistar vil opprette kalifat i Mosambik

utenriks

Offensiven går inn i det fjerde året og har kravd minst 2.400 menneskeliv, opplyser den USA-baserte overvakingsgruppa ACLEC som følgjer med på kva som skjer på bakken. Sidan august er det registrert 711 angrep frå dei ytterleggåande muslimane.

Regjeringa seier at minst ein halv million menneske er tvinga på flukt dei siste månadene. Militære kjelder opplyser at opprørarane er i verksemd i ti av dei 17 distrikta i provinsen.

Jihadistane kontrollerer lange kyststrekningar, mellom anna den strategisk viktige hamnebyen Mocimboa de Praia som vart erobra i august. Dei beveger seg innover i landet mot Mueda-distriktet, president Felipe Nyusis heimstad.

Portugal hjelper forsvaret

Den tidlegare kolonimakta Portugal tilbyr Mosambiks militære styrkar bistand og trening. Portugals forsvarsminister Joao Gomas Cravinho seier at det tidleg i 2021 vil komme på plass eit samarbeid som vil sikre Mosambik full kontroll over territoriet sitt.

Løftet vart uttalt etter eit besøk i Mosambik førre veke.

Politiske leiarar i det sørlege Afrika møttest i Maputo for få dagar sidan for å drøfte korleis dei kan hjelpe Mosambik med å fordrive jihadistane og sikre retur for dei fordrivne. Toppmøtet vart halde i regi av ein samarbeidsorganisasjon som samlar 16 land i regionen.

Detaljar om dei opprørske jihadistane er vage. Dei kallar seg Al-Shabab, men det er ikkje kjent om dei har samband til gruppa som opererer under same namn i Somalia. I fjor svor jihadistane i Mosambik truskap til IS.

Gassutvinning

Det sist registrerte angrepet skjedde ved landsbyen Mute, berre 20 kilometer frå eit enormt anlegg for flytande gass som er under oppføring på Afungi-halvøya. Mute fall måndag førre veke, men vart teken tilbake av regjeringsstyrkane etter to dagars heftige kampar.

Tidlegare i desember vart 25 regjeringssoldatar drepne då dei var på veg for å undersøkje meldingar om at det hadde føregått ein massakre i Muidumbe-distriktet. Lokale medium har rapportert om grove overgrep med drap og halshogging.

FNs generalsekretær António Guterres ropar varsku og har sett i gang undersøkingar for å finne ut kva som har skjedd.

Dei små ber byrda

Sinamangue Tamu er berre ein tenåring, men har no ansvaret for tre små brør. Familien vart splitta under flukta frå hamnebyen Mocimboa de Praia. Faren har ingen høyrt noko frå.

– Eg veit ikkje om han lever eller er død, seier Tamu lågt. Mora døydde av sjukdom for ikkje så lenge sidan. Tamu er i ein overfylt oppsamlingsleir for bortkomne barn i utkanten av provinshovudstaden Pemba. Dei tre små gutane klyngar seg til henne.

Leirlivet er ein kamp for å overleve på knappe og einsformige rasjonar. Det går i bønner og maismjøl. Svolten er like rundt hjørnet. Dei fordrivne blir stadig fleire, og utsikta til å vende heim blir stadig bleikare.

Ein halv million

Ein halv million menneske er drivne på flukt, av dei har rundt 150.000 tekne seg til provinshovudstaden Pemba. Resten av dei er spreidde over naboprovinsane Niassa og Nampula. Pemba har normalt 200.000 innbyggjarar, men har no ei befolkning som sprengjer alle hjelpetiltak.

– Den humanitære situasjonen i Cabo Delgado og i naboprovinsane er i ferd med å endre seg drastisk, seier Sacha Nlabu, regional sjef for Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Planar om offensiv

Regjeringa trenar spesialstyrkar både i Mosambik og i utlandet, påpeikar Sergio Chichava ved Instituttet for økonomi og sosiale studiar i Maputo. Desse styrkane skal visstnok setjast inn i ein større offensiv for å ta tilbake kontrollen over hamnebyen Mocimboa de Praia.

LNG-prosjektet på Afungi-halvøya er kjernen i regjeringsvisjonen om å hauste av dei enorme energireservane som ligg under Indiahavet.

Den franske olje- og gassgiganten Total seier at situasjonen er under «nøye overvaking». Total har inngått ein utvinningsavtale med regjeringa til ein verdi av 15 milliardar dollar.

Kampane som kryp nærare anlegget, har ifølgje Total ført til ein mellombels stans i byggjearbeida. Franske tryggingskjelder seier at strategien til jihadistane synest å vere å avskjere veg- og sjøsamband, slik at LNG-anlegget blir liggjande isolerte som eit slags omleira Fort Apache.

