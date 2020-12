Fiskarar frå Italia lauslatne i Libya

utenriks

– Fiskarane våre er fri. Om nokre få timar kan dei klemme familien og sine kjære igjen, skriv Italias utanriksminister Luigi Di Maio på Facebook. Ifølgje fråsegna har han og statsminister Giuseppe Conte vore i Benghazi og besøkt krigsherren Khalifa Haftar for å få løyst den diplomatiske floken.

Fiskarane tilhøyrde to båtar som la ut frå Maza dal Vallo på Sicilia i haust og som 1. september vart stoppa av styrkar som støttar Haftar. Dei vart skulda for brot på havretten og vart arresterte og førte til Benghazi. Åtte av mennene er italienarar, seks er frå Tunisia, to frå Senegal og to frå Indonesia.

Di Maio takka italiensk etterretning og diplomati for å ha fått dei 18 fiskarane heim. Vilkåra for frigivinga er ikkje kjend. Haftars styrkar har tidlegare komme med krav om fangeutveksling. Dei ville ha utlevert fire libyarar som var dømde for menneskesmugling i Italia og for å ha forårsaka at ein migrantbåt forliste i 2015. 49 personar døydde i forliset.

