Danske redningspakkar blir utvida etter nedstenging

Det er torsdag brei semje i nasjonalforsamlinga om å forlengje og utvide ordningane. Dagen før varsla regjeringa skjerping av koronarestriksjonane i landet. I praksis er det snakk om full nedstenging frå første juledag til over nyttår.

– Det høge smittetrykket betyr at vi må innføre strengare restriksjonar. Derfor er det avgjerande at hjelpa følgjer med, seier næringsminister Peter Hummelgaard. Han seier den nye avtalen skal «skape tryggleik for både bedrifter, lønnsmottakar, kultur- og idrettsliv».

– Og så lyttar vi sjølvsagt når næringslivet seier det er for komplisert å søkje om hjelp. Derfor forenklar og forbetrar vi kompensasjonsordningane, legg han til.

Fleire målretta ordningar blir frå forlengde 1. til 28. februar.

