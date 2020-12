Ti personar sikta for å prøve å flykte frå Hongkong

utenriks

Ifølgje Radio Television Hong Kong (RTHK) er to personar sikta av styresmaktene i Shenzhen for å arrangere flukta, medan åtte er sikta for ulovleg grensekryssing.

Til saman tolv personar vart arresterte, men to er mindreårige. Elleve av dei blir òg sikta for å ha delteke i protestar mot styresmaktene i Hongkong.

Gruppa vart arrestert av kystvakta då dei 23. august prøvde å flykte frå Hongkong i ein speedbåt, og overlevert til politiet i Shenzhen.

Etter at dei vart varetektsfengsla, forsvann dei i Kinas uransakelege rettssystem. Advokatar hadde problem med å få tilgang, og familiane deira var sterkt bekymra for lagnaden deira.

Sidan den strenge sikkerheitslova vart innført i Hongkong i juni, har folk nesten dagleg vorte arresterte.

(©NPK)