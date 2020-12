Samtalar mellom Taliban og Pakistans regjering i Islamabad

utenriks

Talibans delegasjon blir leidd av medgrunnleggjar mulla Abdul Ghani Baradar. Dei skal møte statsminister Imran Khan og utanriksminister Shah Mahmood Qureshi på invitasjon frå pakistanske styresmakter, ifølgje ein talsperson for Taliban, Mohammad Naeem.

Samtidig har både afghanske og amerikanske styresmakter gjentekne gonger teke til orde for ei ny våpenkvile etter ein valdsauke den siste tida. Seinast onsdag vart minst 13 politifolk drepne i eit Taliban-angrep i provinsen Baghlan. Måndag vart åtte politifolk og to soldatar drepne i eit angrep i ein annan provins i landet.

Det er uvisst om Talibans besøk i Pakistan vil bidra til nokon framgang mot ei våpenkvile, mellombels eller permanent, i Afghanistan.

Sidan september har Taliban og Afghanistan forhandla i Doha i Qatar, men ytterlegare forhandlingar mellom dei har vorte utsett i første omgang til januar.

Pakistanske styresmakter har tradisjonelt hatt betydeleg innverknad over Taliban. Dei var mellom anna avgjerande for å få Taliban til å forhandle med USA i 2018, som til slutt enda med ein avtale mellom dei i februar. Det innebar mellom anna at USA og Nato trekte tilbake styrkar frå Afghanistan.

