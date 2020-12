Russlands utanriksminister avfeiar medverknad til Navalnyj-forgifting

utenriks

Han hadde heller ikkje noko til overs for påstandar om at russiske tryggingsstyrkar kan ha sett det heile i scene og utført sjølve forgiftinga.

Lavrov sa at den russiske regjeringa er vand til at vestlege land rettar skuldingar mot Russland i media.

– Det er fornøyeleg å lese desse nyheitene, men måten dei blir presenterte på, viser berre at dei vestlege partnarane våre manglar etiske normer og kunnskap om normalt diplomatisk arbeid, sa utanriksministeren.

Lavrovs utsegner fall under eit besøk i Kroatias hovudstad Zagreb, der han møtte den kroatiske kollegaen sin.

Navalnyj vart alvorleg sjuk på ei innanriksflyging i Russland 20. august. Han fall i koma og vart transportert til Tyskland for behandling to dagar seinare. Laboratorium i Tyskland, Frankrike og Sverige har fastslått at regimekritikaren vart forgifta med stoffet novitsjok.

