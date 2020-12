Koronaviruset rammar hardt i amerikanske fengsel

utenriks

Sosial avstand er nesten umogleg å halde oppe i fengsel, dei innsette søv i tronge rom og delar bad. Munnbind, hygieneartiklar og generelle tryggingsreglar er mangelvare.

På toppen av alt dette har mange av fangane underliggjande helseproblem som gjer at dei kjem i ei svært utsett gruppe.

Helsearbeidarar og pleietrengande står fremst i første vaksinerunde, og det er mange som hevdar at lovbrytarar ikkje skal vere ei prioritert gruppe når det er så mange andre som treng hjelp.

Men det er òg statar som prioriterer fengsla, som California, Nord-Dakota, Maryland, Delaware, Utah, New Mexico, for å nemne ein del. Nokre statar har gått så langt som å lauslate innsette som ikkje har utført valdelege handlingar, for å lette covid-trykket bak murane.

Det føderale fengselsvesenet er blant dei første etatane som får vaksine tildelt, men planane går ut på å vaksinere dei tilsette, ikkje dei innsette, viser dokument som AP har fått tilgang til.

Nesten 250.000 innsette har testa positivt for korona, og nesten 1.700 har døydd av viruset i fengsel over heile landet.

Og når eit fengsel først får smitten, spreier han seg raskt. I eit fengsel i Colorado hadde tre firedelar av dei innsette vorte smitta førre veke.

(©NPK)