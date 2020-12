Kinesisk selskap importerer 100 millionar dosar av Biontech-vaksinen

utenriks

Shanghai Fosun Pharmaceutical Group seier dei har inngått avtalen for å sørgje for tilstrekkeleg forsyning av vaksinar i Kina.

Selskapet seier dei kjem til å betale 125 millionar euro, tilsvarande over 1,3 milliardar norske kroner, før nyttår for dei første 50 millionar dosane. Dei vil betale for resten så fort vaksinen blir godkjend for kommersiell bruk i Kina.

Kina er sjølv i prosessen med å utvikle minst fem eigne koronavaksinar, tre av dei er i siste utviklingsfase. Ein av dei har allereie vorte godkjend for bruk i Heilongjiang-provinsen, der dei har kjempa mot eit lågt tal koronatilfelle.

