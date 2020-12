Iran trur USAs fiendskap vil halde fram under Biden

utenriks

Khamenei sa onsdag at iranarane må merke seg både kva Obamas USA og Trumps USA gjorde mot Iran og ikkje vente seg noko anna.

– Fiendskapen med USA byrja ikkje med Trump og sluttar ikkje fordi han fråtrer, sa Khamenei i ein tale til familien til general Qasem Soleimani, som vart drepen i eit amerikansk flyangrep i Irak i januar.

– Ikkje stol på fienden, det er det klare rådet mitt, sa Irans øvste leiar. Spenninga mellom USA og Iran har nådd eit nytt toppunkt med Trump i Det kvite hus, særleg etter 2018 då han trekte USA ut av atomavtalen.

Påtroppande president Joe Biden har antyda vilje til å ta opp att forhandlingane, men Khamenei har gjentekne gonger åtvara mot å vente seg noko form for tøvêr overfor Vesten.

Dei attverande landa i Iran-avtalen møttest onsdag for å drøfte korleis dei skal handtere varslar om nye brot frå Irans side. Møtet i den såkalla felleskommisjonen omfattar Kina, Frankrike, Russland, Iran, Tyskland og Storbritannia.

Iran har bit for bit løyst seg frå atomavtalen og varslar no at det skal installerast avanserte sentrifugar ved opprikingsanlegget i Natanz, i strid med avtalen.

