Heathrow-rullebane får klarsignal i høgsterett

Avgjerda på onsdag set til side ei rettsavgjerd frå februar som sa at rullebanen ikkje kunne byggjast fordi klimaforpliktingane ikkje var vurderte då det vart gitt byggjeløyve i 2018. Flyplasselskapets advokatar vann fram med argumenta sine om at byggjeforbodet i vinter var basert på feil bruk av lova.

I 2015 lova Boris Johnson, som den gongen var ordførar i London, å leggje seg i vegen for bulldosarane og hindre utbygginga. Som statsminister har han sett bort frå sitt eige løfte og heller trekt fram store infrastrukturprosjekt som viktige for gjenreisinga av økonomien etter koronakrisa.

Høgsterett meiner regjeringa ikkje hadde plikt til å vurdere byggjeprosjektet opp mot forpliktingane i Parisavtalen. Miljøorganisasjonen Friends of the Earth meiner den nye rettsavgjerda likevel ikkje er eit grønt lys for utbygging. Dei meiner Heathrow framleis må vurdere klimakonsekvensane. Greenpeace ber Johnson skrote prosjektet og viser til målet om å kutte klimagassutsleppa.

Også den svenske miljøaktivisten er misnøgd med avgjerda i høgsterett.

– Dersom det er sånn dei opptrer etter å ha erklært ei klimakrise, har kanskje ikkje alle forstått heilt kva det omgrepet betyr …, skriv ho på Twitter.

