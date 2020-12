Danmark stengjer ned til over nyår

utenriks

Frederiksen presenterte onsdag kveld nye smitteverntiltak etter at koronasmitten har auka kraftig dei siste dagane. Store delar av Danmark var allereie underlagt delvis nedstenging før dei nye tiltaka vart lagt fram.

– Frå fredag 25. desember og til 3. januar vil Danmark i praksis vere stengt ned, seier Frederiksen.

Blant tiltaka er å stengje ned kjøpesenter og deler av butikkhandelen, midt i julehandelen. Kjøpesentera blir stengde allereie torsdag, medan frisørar, fysioterapeutar og liknande blir stengde frå måndag 21. desember.

Då blir òg alle skulebarn som ikkje allereie har heimeundervisning, sende heim.

Fleire kjøpesenter har onsdag varsla at dei vil halde ope fram til midnatt.

Deretter skal all detaljhandel stengjast frå første juledag 25. desember, med unntak av daglegvarebutikkar og apotek, og bli verande stengde til over nyttår.

Nest høgaste nivå

Frederiksen seier samtidig at heile Danmark no er i det nest høgaste risikonivået for pandemien.

Hittil har berre tre regionar vore på dette nivået. Hovudstadsregionen er så hardt ramma at alle kontrollar og operasjonar som ikkje er tvingande nødvendig, blir utsette i tre veker.

Det var på førehand frykt for at det ville bli innført avgrensingar på juletrafikken. Det skjer ikkje, fordi regjeringa ikkje ser noko poeng i å grense av delar av landet, når heile landet er ramma.

Frederiksen ber folket om å halde ut

Onsdag registrerte Danmark det høgaste talet smitta hittil i pandemien – 3.692 nye tilfelle på eitt døgn.

Den siste veka har 1.808 helsepersonell testa positivt for koronasmitte, ein oppgang på 70 prosent, ifølgje helseminister Magnus Heunicke.

Frederiksen ber no danskane om å trå til og halde ut.

– Vi klarte det i vår, og vi er sikre på, frå styresmaktene og regjeringa, at vi klarer òg vinteren og resten av 2020. Men berre viss vi alle saman gjer vårt beste, og det appellerer vi til alle om å gjere, seier ho.

(©NPK)