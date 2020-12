Ungarn vedtek nye lover mot LGBT-samfunnet

utenriks

Ei lov som vart vedteken med stort fleirtal av folkevalde som er lojale mot det nasjonalkonservative partiet til statsminister Viktor Orbán, set ein stoppar for at homofile par får adoptere barn.

I samsvar med den nye lova er adopsjon reservert for gifte par, og i Ungarn er ekteskap berre tillate mellom mann og kvinne. Eventuelle unntak til adopsjonslova må godkjennast av familieministeren.

Dei folkevalde vedtok òg ei endring i grunnlova der det frå no skal heite at «mor er kvinne, og far er mann».

Det vart òg vedteke ei endring i grunnlova som seier at ungarske barn skal oppdragast i samsvar med den kristne kulturen i landet.

Regjeringa forklarer endringane med at press frå ny ideologisk utvikling i Vesten gjer det nødvendig «å forsvare borna i landet mot mogleg ideologisk eller biologisk påverknad».

(©NPK)