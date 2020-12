Tysk helseminister seier han har fått stadfesta at vaksine blir godkjend av EU før jul

utenriks

EMA vil skunde på godkjenningsdatoen for Pfizer og Biontech frå 29. desember til 23. desember etter press frå Tyskland.

EU går no inn for vaksinegodkjenning for bruk i EU, melder kjelder til Bild tysdag, som dermed òg vil gjelde for Noreg.

Spahn sa tysdag formiddag på ein pressekonferanse at målet er å få ei godkjenning før jul.

– Vi vil starte vaksinasjon i Tyskland før slutten av året, seier han.

På spørsmål frå AP om han har fått ei direkte stadfesting på at vaksinen vil bli godkjend før jul, svarer Spahn at det har han fått, «elles ville eg ikkje sagt det».

Men det er EU som må erklære det, la han òg til.

Årsaka til presset frå Tyskland er at EU verkar lite handlekraftig som følgje av den seine prosessen samanlikna med USA og Storbritannia. Dei har begge allereie fått han godkjend og er i gang med vaksinasjonen.

Saka blir meir presserande fordi Biontech er eit tysk selskap, og det har vorte brukt fleire hundre millionar euro frå den tyske statskassa for å utvikle vaksinen. I tillegg er Tyskland på veg inn i ei ny nedstenging frå onsdag som følgje av smitteauke.

