Svenske sjukepleiarar blir tvinga til å jobbe overtid

utenriks

– Så vidt eg veit, har dette aldri tidlegare skjedd på Karolinska, seier sjukehussjef David Konrad til TT.

250 sjukepleiarar og 140 pleiearbeidarar på sjukehuset går inn i ein turnus der det er pålagt overtidsarbeid frå og med tysdag.

– Som alle veit, er trykket utruleg stort no. Så i staden for at vi som i dag måtte ringje og beordre personell til å jobbe overtid, gjer vi det slik, seier sjukehussjefen.

Til saman må kvar sjukepleiar og pleiearbeidar jobbe opp mot 43,8 timar i veka. Legane slepp unna, og jobbar som vanleg.

(©NPK)