utenriks

Biden gjekk sigrande ut av presidentvalet 3. november, men president Donald Trump har nekta å erkjenne valnederlag. Topp-republikanarane har heller ikkje anerkjent Biden som vinnaren av valet, før tysdag.

Fleirtalsleiar McConnell sa i ein tale til Senatet at han har vore i kontakt med Biden og gratulert han med valsigeren. Han seier òg at landet har ein nyvald president, og visepresident, og at valkollegiet har talt.

– Eg vil gratulere president-elekt Joe Biden, seier McConnell.