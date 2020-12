Pandemi, politikk og protestar – dette var nyheitsåret 2020

utenriks

Januar:

2. januar – Det blir erklært unntakstilstand i to australske delstatar i samband med skog- og grasbrannar. Under skogbrannsesongen blir 186.000 kvadratkilometer land svidd av, 34 menneske og fleire milliardar dyr omkjem.

3. januar – USA likviderer den mektige iranske generalen Qasem Soleimani i eit rakettangrep i Bagdad. Dei neste dagane kjem det represaliar og truslar frå iransk hald.

8. januar – Eit ukrainsk passasjerfly styrtar like etter avgang frå Teheran, alle 170 om bord omkjem. Irans forsvar innrømmer seinare at dei skaut ned flyet ved eit uhell.

22. januar – Kina isolerer millionbyen Wuhan, der covid-19 vart oppdaga. Ingen får forlate byen på 76 dagar.

22. januar – Riksrettssaka mot Donald Trump byrjar i Senatet.

24. januar – Frankrike stadfestar som første land i Europa tilfelle av covid-19.

28. januar – USAs president Donald Trump presenterer ein plan for fredsløysing mellom Israel og Palestina.

Februar:

1. februar – Storbritannia forlèt EU, men med ein overgangsperiode til nyttår.

3. februar – Bernie Sanders og Pete Buttigieg deler sigeren i Demokratanes nominasjonsval i Iowa, det første i rekkja.

3. februar – Cruiseskipet Diamond Princess blir sett i karantene i Yokohama i Japan. Totalt blir 712 passasjerar smitta av koronaviruset.

5. februar – Donald Trump blir frikjend i riksrettssaka. Berre éin republikansk senator, Mitt Romney, stemmer for å dømme han.

8. februar – 30 personar blir drepne og 57 såra i ei masseskyting i Thailand. Gjerningsmannen, ein soldat, blir drepen av politiet.

9. februar – Facebook utbetaler fem milliardar kroner til brukarar i USA som vart utsett for ansiktsgjenkjenning utan å ha tillate det.

10. februar – Sørkoreanske «Parasitt» blir første ikkje-amerikanske film til å vinne prisen for beste film under Oscar-utdelinga. Filmen vinn òg tre andre Oscar-prisar.

11. februar – Det nye koronaviruset blir offisielt døypt om til covid-19 av Verdshelseorganisasjonen.

19. februar – 11 personar blir drepne og fem blir såra i ei masseskyting gjort av ein høgreekstremist i den tyske byen Hanau.

24. februar – Harvey Weinstein vert kjend skuldig i to seksuelle overgrep og blir dømd til 23 år i fengsel.

29. februar – USA og Taliban inngår fredsavtale i Doha. USA lovar å trekkje styrkane sine ut innan 14 månader.

Mars:

Februar-mars – Fleire land i Europa byrjar å innføre strenge tiltak mot koronaviruset.

2. mars – Val i Israel. Statsminister Benjamin Netanyahu erklærer siger.

3. mars – Joe Biden sikrar seg flest delegatar på supertysdag, der det blir halde nominasjonsval i 13 delstatar.

6. mars – Talet på koronasmitta i verda passerer 100.000.

7. mars – I Quanzhou kollapsar eit hotell som blir brukt til karantene for folk som har vore i kontakt med koronapasientar, og 29 menneske omkjem.

9. mars – Italia utvidar karantenetiltak til å gjelde heile landet og forbyr all unødvendig reising. Dagen før hadde landet sett store delar av Nord-Italia i karantene.

11. mars – WHO erklærer at koronaviruset er ein pandemi.

14. mars – Karantenefaste italienarar syng frå balkongane sine for å demonstrere samhald.

15. mars – Vatikanet kunngjer at påskefeiringa berre blir strøymd på nett i år.

17. mars – Uefa utset fotball-EM til 2021. Seinare blir òg sommar-OL i Tokyo utsett.

18. mars – Eurovision Song Contest blir avlyst på grunn av koronapandemien.

25. mars – Finland isolerer Helsingfors og regionen Nyland for inn- og utreise i tre veker.

27. mars – Storbritannias statsminister Boris Johnson testar positivt for koronaviruset. Han blir seinare innlagd på intensivavdeling og meiner sjølv «det kunne gått begge vegar».

April:

1. april – FNs generalsekretær António Guterres kallar pandemien «den mest utfordrande globale krisen sidan andre verdskrigen».

2. april – Talet på koronasmitta på verdsbasis passerer ein million, og talet på døde 50.000.

8. april – Bernie Sanders trekkjer seg frå Demokratanes nominasjonskamp, og Joe Biden blir dermed ståande åleine som kandidat.

19. april – 23 personar blir drepne i ei masseskyting i Nova Scotia i Canada. Gjerningsmannen er blant dei døde.

20. april –Benjamin Netanyahu og Benny Gantz dannar kriseregjering i Israel.

Slutten av april – ei rekkje europeiske land opphevar nedstengingstiltak i det koronapandemien minskar i styrke.

Mai:

2. mai – Nord-Koreas leiar Kim Jong-un viser seg offentleg for første gong på tre veker, etter spekulasjonar om at han hadde døydd etter ein hjarteoperasjon.

16. mai – Felicien Kabuga, som er sikta for å ha finansiert folkemordet i Rwanda i 1994, blir arrestert av fransk politi.

19. mai – Ein studie viser at dei daglege globale CO2-utsleppa har falle med 17 prosent under pandemien.

21. mai – USA vedtek at dei vil trekke seg ut av Open Skies-avtalen, som lèt land gjennomføre rekognoseringsflygingar over territoria til kvarandre. Dei forlèt avtalen i november.

25. mai – 47 år gamle, svarte George Floyd blir drepen under ein arrestasjon i Minneapolis i USA. Dødsfallet utløyser store demonstrasjonar i USA og verda over og varer i fleire månader.

26. mai – Twitter merkar for første gong to av Donald Trumps twittermeldingar, om mogleg valfusk, som villeiande.

29. mai–Donald Trump erklærer at USA melder seg ut av Verdshelseorganisasjonen (WHO).

Juni:

1. juni – Eit nytt ebolautbrot byrjar i Kongo, kort tid før det førre skulle bli erklært avslutta.

3. juni – Ein 43 år gammal fange i Tyskland blir sett i søkjelyset til politiet i etterforskinga av forsvinninga til Madeleine McCann i 2007.

4. juni – Hongkongkinesarar markerer årsdagen for massakren på Tiananmen-plassen i 1989, medan den folkevalde forsamlinga i byen vedtek ei omstridd lov som gjer det forbode å vise manglande respekt for Kinas nasjonalsong.

6. juni – Med siger i nominasjonsvalet i Guam har Joe Biden offisielt meir enn halvparten av delegatane i Demokratanes nominasjonsval og blir presidentkandidaten til partiet.

10. juni – Svensk påtalemakt kunngjer at dei meiner Stig Engström, den såkalla Skandiamannen, stod bak drapet på Olof Palme i 1986.

24. juni – Tyske Bayer inngår forlik på over 100 milliardar kroner med amerikanarar som hevdar å ha fått kreft etter bruk av ugrasmiddelet Roundup.

26. juni – Ein norskiranar blir dømd til sju år i fengsel i Danmark for medverknad til attentatplanen til iransk etterretningsteneste mot ein iransk flyktning.

27. juni – Verda passerer 10.000.000 stadfesta smittetilfelle og 500.000 koronadødsfall.

Juli

1. juli – Ei folkeavstemming i Russland sikrar eit stort fleirtal for grunnlovsendringar som mellom anna sikrar Vladimir Putin moglegheit for å behalde makta i 16 år til.

1. juli – Ei ny, svært omstridd sikkerheitslov trer i kraft i Hongkong.

2. juli – Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epsteins ekspartnar, blir arrestert, sikta for å ha hjelpt han med å skaffe mindreårige jenter som han misbrukte.

7. juli – Brasils president Jair Bolsonaro får påvist koronaviruset. Han blir friskmeld tre veker seinare.

9. juli – Seouls ordførar Park Won-su blir funnen død i eit skogområde. Han hadde nettopp vorte skulda for seksuell trakassering av ein sekretær.

10. juli – Etter ei rettsavgjerd kunngjer Recep Tayyip Erdogan at Hagia Sofia i Istanbul skal gjerast om frå museum til moské.

11. juli – Store menneskemengder demonstrerer i Khabarovsk aust i Russland mot arrestasjonen av guvernøren Sergej Furgal. Demonstrasjonane varer i fleire veker og er dei største demonstrasjonane mot Vladimir Putin på fleire år.

21. juli – EU blir samde om ein koronakrisepakke på til saman 750 milliardar euro.

August:

4. august – To massive eksplosjonar rammar hamna i Beirut. Minst 200 menneske døyr og 6.500 blir skadde. Store delar av byen blir lagd i ruinar. Mange hundre tusen blir heimlause.

9. august – I presidentvalet i Kviterussland får sitjande president Aleksandr Lukasjenko offisielt over 80 prosent av stemmene, eit resultat opposisjonen ikkje godtek og som utløyser store demonstrasjonar i landet i mange veker. Demonstrasjonane blir brutalt slått ned av politiet.

11. august – Joe Biden vel Kamala Harris som visepresidentkandidaten sin – eit historisk val, sidan ho er svart kvinne.

19. august – Eit kupp i Mali fører til at president Ibrahim Boubacar Keita går av.

19. august – Californias guvernør Gavin Newsom kunngjer at delstaten kjempar mot totalt 367 skogbrannar. Dei skal sidan føre til store øydeleggingar.

20. august – Den russiske opposisjonsleiaren Aleksej Navalnyj blir forgifta på eit fly i Sibir. Han blir seinare flytta til eit sjukehus i Tyskland og vaknar frå koma 7. september. Russland nektar for at han har vorte forgifta.

25. august – Polio blir erklært som utrydda i Afrika.

28. august – Japans statsminister Shinzo Abe går av grunna helseårsaker, kort tid etter at han vart Japans lengstsitjande statsminister gjennom tidene.

September:

6. september – Den danske programleiaren Sofie Linde set fyr på landets #metoo-debatt då ho held ein tale om seksuell trakassering i mediebransjen på ei prisutdeling.

9. september – Flyktningleiren Moria på den greske øya Lesvos brenn ned, og mange tusen flyktningar blir huslause.

12. september–Taliban og afghanske styresmakter møtest til fredsforhandlingar i Doha.

18. september – Høgsterettsdommar Ruth Bader Ginsburg døyr, 87 år gammal. Dødsfallet utløyser stor sorg på amerikansk venstreside.

September – Hundreårets flaum legg store delar av Sahel-regionen i Afrika under vatn.

25. september – Ein islamistisk angripar går laus med ein machete eller øks utanfor dei gamle lokala til satiremagasinet Charlie Hebdo. To personar blir kritisk skadde.

27. september – Det bryt ut full krig i den omstridde Nagorno-Karabakh-regionen mellom Armenia og Aserbajdsjan. Krigen skal vare i over ein månad.

28. september – Avisa New York Times offentleggjer Donald Trumps sjølvmeldingar frå 20 år tilbake og viser at han betalte 7.000 kroner i føderal inntektsskatt i 2016 og 2017.

29. september – Joe Biden og Donald Trump møtest i den første av tre presidentdebattar. Det første møtet endar i kaos grunna Trumps aggressive åtferd.

Oktober:

2. oktober – Donald Trump og kona Melania får påvist koronaviruset. Seinare same dag blir han innlagd på sjukehus, men blir utskriven tre dagar seinare.

6. oktober – Valet i Kirgisistan blir underkjent etter store demonstrasjonar. Seinare same dag tek opposisjonspolitikaren Sadyr Japarov over som statsminister, og seinare òg som president.

Oktober-november: Store delar av Europa stengjer igjen ned for å møte ei ny koronabølgje.

8. oktober – 13 menn blir sikta i Michigan for å ha lagt planar om å bortføre den liberale guvernøren i delstaten, Gretchen Whitmer, og utløyse borgarkrig.

9. oktober – FNs matvareprogram (WFP) får Nobels fredspris.

16. oktober – Læraren Samuel Paty får halsen skore over av ein islamistisk ekstremist etter å ha vist Muhammed-teikningar til elevane sine i ein forstad til Paris.

17. oktober – Tusenvis av kvinner demonstrerer mot Donald Trumps nominerte til høgsterett, Amy Coney Barrett. Ho blir godkjend 26. oktober.

21. oktober – I dokumentarfilmen Francesco seier pave Frans at homofile har rett til å vere del av ein familie, og rett til sivile partnarskap.

22. oktober – Polens grunnlovsdomstol slår fast at det er forbode med abort sjølv om fosteret har påviste skadar. Dette betyr at abort nesten blir totalforbode. Dette utløyser store demonstrasjonar.

23. oktober – Dei stridande partane i Libya inngår ei permanent våpenkvile og møtest til forhandlingar.

25. oktober – Eit overveldande fleirtal av chilenarar stemmer for å innføre ny grunnlov og erstatte den eksisterande som stammar frå militærdiktaturet på 70- og 80-talet.

27. oktober – Amy Coney Barrett blir teken i eid som ny dommar i høgsterett som Trumps kandidat. Ho sikrar eit solid konservativt fleirtal i domstolen.

29. oktober – Ein islamsk ekstremist drep tre personar med kniv ved Notre-Dame-kyrkja i hovudgata i Nice i Frankrike.

29. oktober – Det britiske partiet Labour vedgår at dei har svikta jødar og suspenderer tidlegare partileiar Jeremy Corbyn.

30. oktober – Eit jordskjelv i Egearhavet forårsakar store øydeleggingar i den tyrkiske byen Izmir. 116 menneske omkjem.

31. oktober – Berlins nye flyplass opnar, drygt ni år på overtid.

November:

2. november – Fem menneske blir drepne og 23 såra i eit angrep i sentrum av Wien, der ein islamistisk ekstremist skyt folk med rifle.

3. november – Presidentvalet i USA blir halde. Resultatet er uklart i fleire dagar. Donald Trump erklærer siger på valnatta, noko Twitter markerer som villeiande.

4. november – Danmarks regjering vedtek at all mink i heile landet må avlivast, fordi ein mutert variant av koronaviruset har byrja å spreie seg blant dei. Seinare må regjeringa innrømme at ho ikkje har lovheimel til dette.

4. november – Etiopia erklærer unntakstilstand på grunn av den raskt aukande konflikten i regionen Tigray. Krigen mellom styresmaktene til regionen og føderale styresmakter tek berre nokre veker, og endar med føderal siger.

5. november – Uvêret Eta forårsakar 189 dødsfall og skader for mange milliardar kroner i Mellom-Amerika.

5. november – USA registrerer for første gong meir enn 100.000 koronatilfelle på eitt døgn.

5. november – Kosovos president Hashim Thaci går av før han skal møte i ein spesialdomstol i Haag, tiltalt for krigslovbrot på 1990-talet.

7. november – Ei rekkje prognosar til medium viser at Joe Biden vinn staten Pennsylvania og dermed har nok valdelegatar til å bli USAs 46. president. Donald Trump nektar å innrømme nederlag. Han fører ei rekkje søksmål i fleire delstatar for å snu valresultatet, utan hell.

7. november – Verda passerer 50 millionar koronatilfelle.

9. november – Legemiddelselskapa Pfizer og BioNTech seier koronavaksinekandidaten deira er 90 prosent effektiv i fase 3-testar. Seinare viser òg to andre vaksinekandidatar stor effektivitet.

10. november – Det blir inngått våpenkvile mellom Armenia og Aserbajdsjan, der Armenia taper store område i Nagorno-Karabakh. Rasande armenarar i hovudstaden Jerevan stormar eit regjeringsbygg.

10. november – Perus president Martin Vizcarra går av etter at nasjonalforsamlinga erklærer han uskikka for å styre landet. Etterfølgjaren Manuel Merino går av berre fem dagar seinare.

10. november – PLOs generalsekretær Saeb Erekat døyr, 65 år gammal, etter å ha vorte smitta av koronaviruset i oktober.

12. november – Dei 15 siste demokrativennlege politikarane i Hongkongs lovgivande forsamling trekkjer seg.

13. november – Frigjeringsrørsla Polisario i Vest-Sahara kunngjer at våpenkvila med Marokko er over, etter at regimet i Rabat byrjar ein militæroperasjon i området.

16. november – Polen og Ungarn legg ned veto mot EUs langtidsbudsjett–og krisepakke–etter krav om etterleving av rettsstatsprinsipp. Budsjettet blir vedteke 10. desember.

Desember:

2. desember – Storbritannia godkjenner ein koronavaksine laga av Pfizer og BioNTech, som første land i verda. Få dagar seinare byrjar landet å vaksinere innbyggjarane.

4. desember – Danmark vedtek å stanse leiteboring etter olje i Nordsjøen og avvikling av oljeverksemda innan 2050.

11. desember – USA godkjenner Pfizers koronavaksine.

14. desember – EU og Storbritannia forhandlar på overtid for å bli samde om ein brexitavtale. Britane forlèt unionen 31. desember, med eller utan avtale. Uroa veks i Storbritannia om dei økonomiske konsekvensane.

