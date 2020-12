Pakistans president godkjenner ny valdtektslov

utenriks

Den nye lova er eit resultat av det politiske sinnet som spreidde seg etter at ei kvinne vart gjengvaldteken framfor barna sine på ein motorveg i september. Ugjerninga utløyste kraftige demonstrasjonar.

No skal det opprettast eigne spesialdomstolar for å handtere valdtektssaker, og rettsbehandlinga skal vere ferdig innan fire månader frå saka blir opna. I tillegg skal det opprettast valdtektsmottak og eit register over seksualforbrytarar.

Den nye lova avskaffar òg ein svært omstridd praksis med jomfrudomstestar, der medisinsk personell har undersøkt underlivet til valdtektsoffera for å vurdere kva slags seksualhistorikk dei har hatt.

Ifølgje styresmaktene blir det registrerte elleve valdtektssaker kvar dag i Pakistan, men det blir anteke at det reelle talet på saker er langt høgare.

Lova vart godkjend av president Arif Alvi tysdag. Den trer i kraft umiddelbart, men må godkjennast av nasjonalforsamlinga innan tre månader.

