Det ligg dermed an til at USA vil få ein norsktalande transportminister.

Buttigieg, kjent i USA som ordførar Pete etter at han i åtte år var ordførar i South Bend, Indiana, lærte seg norsk mellom anna for å lese Bjørnstjerne Bjørnson, Sigrid Undset og Knut Hamsun.

To kjelder stadfestar overfor Reuters at Buttigieg er valt til transportminister i Bidens påtroppande administrasjon. CNN og andre medium har meldt at Buttigieg ligg best an i kampen om ministerposten.

