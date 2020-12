Leiande republikanarar gir Biden sigeren

utenriks

Det skjer etter at Biden formelt vart valt til USAs nye president av 306 valdelegatar.

Valet til republikanarane stod mellom å erklære Biden som USAs neste president, som valresultatet tydeleg viser, eller å halde fram med å i stille støtte president Donald Trumps kamp for å forkaste valresultatet.

Fleire ja til Biden

Senatets republikanske leiar Mitch McConnell er ein av dei som framleis ikkje har uttalt seg om saka. Han har tidlegare unngått å svare på spørsmål om Trumps krav. Men fleire andre republikanarar seier det er på tide å gå vidare.

– Når valkollegiet har avgjort saka i dag, er det på tide å gå vidare, seier North Dakota-senator John Thune.

Senator Roy Blunt frå Missouri, som leiar innviingskomiteen, seier dei no kjem til å behandle Joe Biden som påtroppande president.

Førre veke nekta republikanarar i den same komiteen å gjere det offentleg.

Texas-senator John Cornyn seier Trumps juridiske argument er oppbrukt.

– Det er slik desse vala fungere. Du må ha ein vinnar, og du må ha ein tapar. Joe Biden er på veg til å bli USAs neste president.

Framleis motstand mot Biden

Ein månad etter valet hadde berre 27 republikanske folkevalde i Kongressen vedgått at Biden vann valet, viste ei undersøking avisa Washington Post utførte i byrjinga av desember.

Nokre republikanarar har sagt at dei vil halde fram kampen fram til 6. januar. Då møtest begge Kongressens kammer for å vitne om oppteljinga av stemmene til valkollegiet. Andre har sagt at Trumps rettslege kamp kan halde fram heilt til innsetjingsdagen 20. januar.

– Det finst ei veldig lita moglegheit for presidenten, men eg trur vi skal la dei rettslege spørsmåla avgjere, seier senator Lindsey Graham, ein av Trumps nære allierte.

