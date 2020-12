Covid-vaksinen til Moderna snart klar til godkjenning

utenriks

FDA opplyste tysdag at det ikkje er komme fram nokon teikn på manglande tryggleik som skulle bety at vaksinen ikkje får naudgodkjenning når eit ekspertpanel kjem saman torsdag.

Dei første sendingane av vaksinen til Pfizer og Biontech vart køyrde ut til heile USA måndag, og dei første vaksinasjonane er allereie gjorde.

Dersom Modernas vaksine får grønt lys torsdag, kan han òg distribuerast allereie neste veke.

Testing hittil viser at vaksinen er 94 prosent effektiv, at han vernar yngre menneske noko betre enn eldre, og at han har få og lette biverknader.

Over 300.000 menneske er hittil døde av koronaviruset i USA, og styresmaktene håpar å kunne gi 20 millionar menneske vaksinen gjennom den neste månaden.

(©NPK)