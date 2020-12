Bild: Tyskland pressar EU til å godkjenne vaksinen raskare

utenriks

Statsminister Angela Merkel vil skunde på godkjenningsdatoen frå 29. desember til 23. desember, skriv Bild.

Årsaka er mellom anna at den seine prosessen samanlikna med USA og Storbritannia, som begge har godkjent vaksinen, gjer at EU verkar lite handlekraftige, melder kjelder for Bild.

Saka blir meir presserande fordi Biontech er eit tysk selskap, og det har vorte brukt fleire hundre millionar euro frå den tyske statskassa for å utvikle vaksinen. I tillegg er Tyskland på veg inn i ei ny nedstenging frå onsdag som følgje av smitteauke.

