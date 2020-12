Trump-søksmål avvist i Wisconsin

utenriks

Trump prøvde i søksmålet sitt å underkjenne stemmene til 221.000 veljarar i to sterkt demokratiske fylke.

Rettsavgjerda kom berre ein time før valdelegatane i delstaten skulle samlast for å gi stemmene sine til Joe Biden, og to dagar etter at eit anna Trump-søksmål var avvist.

Dommaren i saka på laurdag brukte sterke ord om søksmålet, som ho sa hadde element av rasisme og var uamerikansk.

Biden vann delstaten med 0,6 prosentpoeng og vel 20.000 stemmer meir enn Trump. To omteljingar som Trump hadde kravd i dei to demokratiskdominerte fylka, kom til same resultat.

