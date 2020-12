Sør-Korea forbyr løpesetlar til naboen i nord

utenriks

Dei meiner òg at det er ein misforstått strategi for å gjere det nordkoreanske regimet til lags.

Det er i lang tid vore vanleg å sende kritiske bodskap på løpesetlar over grensa. Dei blir festa anten til luftballongar eller dei flyt over elva som skil dei to landa.

Løpesetlane har ført til raseri i Pyongyang, som tidlegare i år utskreiv ei rekkje svært krasse fordømmingar og bad regjeringa i Seoul ta affære.

I protest har òg Nord-Korea sprengt eit samarbeidskontor på si side av grensa i lufta.

(©NPK)