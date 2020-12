Noreg sluttar seg til fordømminga av avrettinga av Ruhollah Zam

utenriks

– Det høge talet avrettingar i Iran er svært urovekkjande. Vi tek dette opp jamleg direkte med iranske styresmakter og i multilaterale forum, heiter det i ei fråsegn frå utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i ein e-post til NTB frå UDs kommunikasjonseining måndag.

Statssekretær Audun Halvorsen i Utanriksdepartementet møtte måndag Irans ambassadør.

– Bekymringa vår over avrettinga av Ruhollah Zam vart teken opp i dag då statssekretær Halvorsen møtte Irans ambassadør på eit møte i UD. Halvorsen tok samtidig opp bekymringa vår for avgrensing av ytrings- og pressefridommen i Iran, heiter det vidare.

FNs menneskerettssjef Michelle Bachelet sa same dag at ho er forferda over avrettinga, som skjedde laurdag.

– Dødsdommen og avrettinga hans ved henging er typisk for mønsteret med tilståingar som er tvinga fram med tortur og vist fram i statlege medium, og som blir brukt som grunnlag til å dømme folk, seier ho.

Fleire EU-land har òg komme med kraftige fordømmingar av avrettinga.

